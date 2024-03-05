"Прорив рекордних максимумів". Біткоїн злетів вище за $69 000

Вартість біткоїна встановила новий історичний рекорд. Найбільший цифровий актив 5 березня зріс на 2,5% до $69 191, після чого зростання знизилося

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Вартість біткоїна встановила новий історичний рекорд. Найбільший цифровий актив 5 березня зріс на 2,5% до $69 191, після чого зростання знизилося, пише Bloomberg.

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Попередній рекорд був зафіксований у листопаді 2021 року, тоді біткоїн коштував $68 999,99.

"Прорив рекордних максимумів, враховуючи поточний імпульс спотових ETF, а також майбутнє скорочення вдвічі, ймовірно, пробудить справжній FOMO – страх втратити вигоду – серед учасників, які на даний час спостерігають за ринками з боку", – сказав Стефан фон Хеніш, керівник торгівлі на OSL SG Pte.

З жовтня біткоїн виріс майже на 160%, з яких 44% припали лише на лютий. У 2024 році біткоїн подорожчав приблизно на 60%.

"Рекордний максимум біткоїнів знаменує собою поворотний момент для криптовалюти", – цитує Reuters Натана Макколі, генерального директора та співзасновника криптоплатформи Anchorage Digital.

Зльоту основної криптовалюти сприяли вкладення грошей інвесторами в криптопродукти, що торгуються на спотовій біржі США. Підігріла інтерес до біткоїна також перспектива того, що глобальні відсоткові ставки можуть впасти.

Джерело: Reuters

Інтерес інвесторів зріс після того, як наприкінці січня Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила 11 спотових біткоїн-ETF. Потім він торгувався нижче і в останню сесію становив $66 892.

При цьому на трейдерів у Південній Кореї, Китаї та інших азійських країнах припадає близько 70% обсягу торгів біткоїном – майже як і у 2021 році, коли минулого разу криптовалюта була на таких високих рівнях, свідчать дані The Block.