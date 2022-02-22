Цена на золото поднялась до нового максимума из-за агрессии России

Спотовая цена на золото во вторник поднялась до максимума июня 2021 года в $1909 за унцию из-за ввода российских войск на неподконтрольную территорию Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% с начала торговой сессии до $1913,8 за унцию.

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"Поскольку ситуация в Восточной Европ ухудшается с каждым днем, в настоящее время очень мало причин для негативного отношения к золоту", — прокомментировал агентству Джеффри Халли, старший рыночный аналитик финансовой компании Oanda.

Он добавил, что растущее стагфляционное давление во всем мире также поддерживает рост цен на золото, и эта ситуация будет усугубляться массивными санкциями Запада в отношении России, если они вступят в силу.

По прогнозам технического аналитика Reuters Ван Тао, рост цены может остановится на уровне $1920-$1940 за унцию.

Среди других драгоценных металлов спотовая цена на серебро с начала торгов во вторник выросла на 0,7% до $24,11 за унцию, платина подорожала на 0,9% до $1084,4, а палладий подорожал на 0,5% до $2399,07.

31 июля 2020 года цена тройской унции золота впервые в истории превысила $2000. 20 января 2022 года цена февральских фьючерсов на золото выросла до $1843, самого высокого показателя с ноября 2021 года. 16 февраля золото подорожало до восьмимесячного максимума из-за угроз РФ и инфляции в США.

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Роман Брыль

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