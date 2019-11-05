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Центробанк Китая снизил процентную ставку впервые за три года

Центробанк Китая снизил процентную ставку впервые за три года
05.11.2019, 16:35

Народный банк Китая решил поддержать экономику

Центральный банк Китая снизил процентную ставку в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF) впервые с начала 2016 года, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от ослабления спроса в стране и за рубежом.

Как сообщает Reuters, Народный банк Китая снизил ставку на пять базисных пунктов до 3,25% с 3,30%.

ЦБ Китая сообщил, что занял финансовым учреждениям 400 млрд юаней ($56,92 млрд) в рамках механизма, что немного меньше пакета кредитов MLF на сумму 403,5 млрд юаней, срок погашения которых истекает во вторник.

Аналитики считают, что сокращение, пусть и скромное, может быть признаком того, что шаги центрального банка становится более предупредительными и что регулятор стремится ослабить опасения инвесторов по поводу того, что более высокая инфляция помешает ему принять новые меры стимулирования.

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Народный банк Китая юань
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