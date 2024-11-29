Центробанк РФ хочет поднять ключевую ставку из-за активизации россиян на рынке криптовалют

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Российский Центробанк сообщил о значительном росте активности россиян на криптовалютных платформах, что может повлечь необходимость повышения ключевых ставок. Данные указаны в "Обзоре финансовой стабильности" за второй и третий кварталы 2024 года.

По результатам исследования, во втором и третьем кварталах 2024 года объем веб-трафика на сайтах криптовалютных площадок вырос на 56,5%, достигнув 166,9 млн посещений. Доля россиян в общем веб-трафике криптобирж поднялась до 7,5%.

Основной прирост активности был зафиксирован во втором квартале 2024 года, когда произошел рекордный рост – около 88 млн посещений, что является самым высоким показателем с начала 2022 года. Кроме того, объем криптоактивов, принадлежащий российским инвесторам, вырос до 4,8 трлн рублей (+18%).

В третьем квартале 2024 года был отмечен отток средств, что привело к уменьшению остатков россиян на кошельках криптобирж на 15,8% по сравнению с мартом, что составило 651 млрд рублей. Из этой суммы 69% приходится на биткоин, 21% – на эфириум, а 10% – на стейблкоин.

Одной из причин роста интереса к криптовалютам стали предвыборные обещания новоизбранного президента США по поддержке отрасли, в частности разработки мягкого регулирования криптовалютного рынка и поддержки майнинга. После президентских выборов биткоин обновил свой исторический максимум.

Центробанк России отметил, что растущая популярность криптоактивов может привести к проблемам в стабилизации инфляции. Это, в свою очередь, может повлечь необходимость повышения ключевых ставок для достижения инфляционных целей в странах с высоким уровнем проникновения криптовалют. Кроме того, распространение криптовалют может увеличить волатильность капиталовложений, что представляет дополнительную угрозу для финансовой стабильности.

Основным каналом покупки криптовалют для россиян остаются анонимные криптообменники и платформы P2P. Владельцы криптообменников и продавцы на P2P-площадках часто используют для расчетов карточки и счета, оформленные на подставных лиц.

В то же время Центробанк России сообщил, что в 2024 году объемы участия банковского сектора в высокорисковых P2P-операциях снизились в 2,8 раза по сравнению со среднемесячными значениями 2023 года, что, по мнению регулятора, помогло снизить оборот криптовалют, связанный с нелегальными операциями.

Центральный банк страны 25 октября повысил ключевую ставку с 19 до 21%. На ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в декабре, регулятор может поднять ставку до 23%, прогнозирует главный аналитик российского Совкомбанка Михаил Васильев.