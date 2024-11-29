Центробанк РФ хоче підняти ключову ставку через активізацію росіян на ринку криптовалют

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Російський Центробанк повідомив про значне зростання активності росіян на криптовалютних платформах, що може спричинити необхідність підвищення ключових ставок. Дані вказані в "Огляді фінансової стабільності" за другий та третій квартали 2024 року.

За результатами дослідження, у другому та третьому кварталах 2024 року обсяг вебтрафіку на сайтах криптовалютних майданчиків зріс на 56,5%, досягнувши 166,9 млн відвідувань. Частка росіян в загальному вебтрафіку криптобірж піднялася до 7,5%.

Основний приріст активності був зафіксований у другому кварталі 2024 року, коли відбулося рекордне зростання — близько 88 мільйонів відвідувань, що є найвищим показником із початку 2022 року. Крім того, обсяг криптоактивів, який належить російським інвесторам, зріс до 4,8 трлн рублів (+18%).

У третьому кварталі 2024 року було зазначено відтік коштів, що призвів до зменшення залишків росіян на гаманцях криптобірж на 15,8% проти березня, що становило 651 мільярд рублів. З цієї суми 69% припадає на біткоїн, 21% — на ефіріум, а 10% — на стейблкоїни.

Однією з причин зростання інтересу до криптовалют стали передвиборчі обіцянки новообраного президента США щодо підтримки галузі, зокрема розробки м’якого регулювання криптовалютного ринку та підтримки майнінгу. Після президентських виборів біткоїн оновив свій історичний максимум.

Центробанк Росії зауважив, що зростання популярності криптоактивів може призвести до проблем у стабілізації інфляції. Це, своєю чергою, може спричинити необхідність підвищення ключових ставок для досягнення інфляційних цілей у країнах із високим рівнем проникнення криптовалют. Крім того, поширення криптовалют може збільшити волатильність капіталовкладень, що становить додаткову загрозу для фінансової стабільності.

Основним каналом купівлі криптовалют для росіян залишаються анонімні криптообмінники та P2P-платформи. Власники криптообмінників і продавці на P2P-майданчиках часто використовують для розрахунків картки та рахунки, оформлені на підставних осіб.

Водночас Центробанк Росії повідомив, що у 2024 році обсяги участі банківського сектору у високоризикових P2P-операціях знизились у 2,8 раза проти середньомісячних значень 2023 року, що, на думку регулятора, допомогло зменшити обіг криптовалют, пов’язаний із нелегальними операціями.

Центральний банк країни 25 жовтня підвищив ключову ставку з 19% до 21%. На найближчому засіданні ради директорів ЦБ, яке відбудеться в грудні, регулятор може підняти ставку до 23%, прогнозує головний аналітик російського Совкомбанку Михайло Васильєв.