Турецкая лира во вторник установила новый рекорд, просев в паре с долларом до самой низкой в своей новейшей истории отметки 20,26. Таким образом, падение турецкой валюты, ускорившееся после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана на очередной срок, не прекращается.

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К 9:45 по киевскому времени доллар подорожал более чем на 1% по сравнению с уровнем закрытия понедельника, который составил 20,0990. Торговая сессия в понедельник стала для турецкой валюты худшей за восемь месяцев, указывает Reuters.

С начала года лира потеряла в стоимости 7,3%, а за последние десять лет – более 90%. Все это время экономика Турции проходит циклы взлетов и кризисов, и инфляция показывает самые высокие значения с 1999 года.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 года Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем – президентом. После провала госпереворота 2016 года Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.