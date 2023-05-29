"Прогноз плохой". Финансисты ожидают сильную девальвацию лиры после победы Эрдогана

Турецкая лира отреагировала падением на переизбрание на пятилетний срок президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По состоянию на утро понедельника, 29 мая, турецкая валюта торговалась за 19,97 за доллар США после падения до 20 за доллар раньше, пишет CNBC.

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Прогнозы финансистов относительно лиры достаточно пессимистичны. За последние пять лет турецкая валюта потеряла около 77% своей стоимости по отношению к доллару. Специалисты полагают, что монетарная и экономическая политика Турции останутся неизменными, поэтому этот тренд сохранится.

Валютный стратег компании Wells Fargo & Co Брендан Маккенна допускает, что турецкая валюта упадет до нового рекордно низкого уровня – 23 лиры за доллар США до конца второго квартала, а в следующем году – до 25 лир за доллар.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году в результате реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.

Morgan Stanley предупреждает, что курс лиры может достичь 26 за доллар раньше, чем ожидалось, и упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики поддержки низких процентных ставок.

"Неортодоксальный подход Эрдогана к процентным ставкам – он считает, что более низкие ставки ведут к более низкой инфляции – поставил рынки в зависимость от непредсказуемого сочетания специальных правил и вмешательств, а новые меры принимаются неофициально и почти каждый день", – пишет Bloomberg.

Такая политика заставляет инвесторов покидать Турцию. С 2013 года общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях сократился примерно на 85%, или почти на $130 млрд.