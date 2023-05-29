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"Прогноз поганий". Фінансисти очікують значну девальвацію ліри після перемоги Ердогана

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29.05.2023, 10:16
Фото: EPA

Турецька ліра відреагувала падінням на переобрання на п'ятирічний термін президента Реджепа Таїпа Ердогана. Станом на ранок понеділка, 29 травня, турецька валюта торгувалася за 19,97 за долар США після падіння до 20 за долар раніше, пише CNBC.

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Прогнози фінансистів щодо ліри досить песимістичні. За останні п’ять років турецька валюта втратила близько 77% своєї вартості щодо долара. Фахівці вважають, що монетарна та економічна політика Туреччини залишаться незмінними, тому цей тренд збережеться.

Валютний стратег компанії Wells Fargo & Co Брендан Маккенна допускає, що турецька валюта впаде до нового рекордно низького рівня – 23 ліри за долар США до кінця другого кварталу, а наступного року – до 25 лір за долар.

Сучасну турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році в результаті реформи, спрямованої на стабілізацію економічної ситуації в Туреччині. Було проведено деномінацію, за якої 1 нова ліра була замінена на 1 мільйон старих лір.

Morgan Stanley попереджає, що курс ліри може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося, і впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики підтримки низьких процентних ставок.

"Неортодоксальний підхід Ердогана до процентних ставок – він вважає, що нижчі ставки ведуть до нижчої інфляції – поставив ринки у залежність від непередбачуваного поєднання спеціальних правил і втручань, а нові заходи запроваджуються неофіційно та майже щодня", – пише Bloomberg.

Така політика змушує інвесторів залишати Туреччину. З 2013 року загальний обсяг іноземних активів у турецьких акціях та облігаціях скоротився приблизно на 85%, або майже на $130 млрд.

  • 14 травня Ердогану не вистачило 0,5% голосів, щоб переобратися на посаду вже у першому турі виборів. Ринки відреагували на це падінням – надто багато інвесторів ставили на його поразку.
  • Перед другим туром президентських виборів турецька валюта опустилася до найнижчого рівня у своїй новітній історії – понад 20 лір за долар США.
  • 28 травня Ердоган оголосив себе переможцем на виборах ще до оголошення офіційних результатів.
Віра Касіян
туреччинаердоганвибори президентатурецька ліра
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