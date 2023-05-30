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Турецька ліра впала до нового рекорду 20,26 за долар

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 09:58
Турецька ліра впала до нового рекорду 20,26 за долар - Фото
Фото: EPA

Турецька ліра у вівторок встановила новий рекорд, просівши в парі з доларом до найнижчої у своїй новітній історії позначки 20,26. Таким чином, падіння турецької валюти, яке прискорилося після переобрання президента Реджепа Таїпа Ердогана на черговий термін, не припиняється.

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До 9:45 за київським часом долар подорожчав більше ніж на 1% у порівнянні з рівнем закриття понеділка, який становив 20,0990. Понеділкова торгова сесія стала для турецької валюти найгіршою за вісім місяців, вказує Reuters.

З початку року ліра втратила у вартості 7,3%, а за останні 10 років – понад 90%. Весь цей час економіка Туреччини проходить цикли злетів та криз та інфляція показує найвищі значення з 1999 року.

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"Прогноз поганий". Фінансисти очікують значну девальвацію ліри після перемоги Ердогана
ДОВІДКА. Ердоган при владі понад 20 років: у 2003-2014 роках був прем’єром, а потім – президентом. Після провалу держперевороту 2016-го Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку. Це розширило його повноваження, дозволило зміцнити авторитаризм і обнулило строки – як у Путіна. Так він зміг знову балотуватися у 2023-му.
  • Учасники фінансового ринку вважають, що наслідком перемоги Ердогана стане продовження нетрадиційної політики з низькими процентними заходами, валютними обмеженнями та високою інфляцією.
  • Зараз залежний від влади центробанк Туреччини утримує ключову ставку на низькому рівні 8,5% за інфляції понад 40% і підтримує ринок з власних резервів.
Андрій Водяний

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