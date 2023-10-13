Турция вошла в топ-3 экспортных партнеров Украины. Вытеснила Китай

Турция вошла в тройку стран, куда Украина экспортирует больше всего товаров по результатам девяти месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Украина экспортировала в Турцию товаров на $1,9 млрд за отчетный период. Это третий результат после Польши ($3,7 млрд) и Румынии ($3 млрд). Еще в августе на третьей позиции находился Китай.

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Всего Украина экспортировала товаров на $27,1 млрд в январе-сентябре.

Основная номенклатура экспорта: продовольственные товары ($16,1 млрд), металлы и изделия из них ($3 млрд), машины, оборудование и транспорт ($2,3 млрд).

Импорт в Украину составил $46,6 млрд за девять месяцев 2023 года.

Украина больше всего импортирует товары из Китая ($7,4 млрд), Польши ($4,9 млрд) и Турции ($3,7 млрд).

В основном импортируются машины, оборудование и транспорт ($14,1 млрд), продукция химической промышленности ($8,4 млрд), топливно-энергетические товары ($7,9 млрд).

Товарооборот Украины составил $73,7 млрд.

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