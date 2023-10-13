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Туреччина увійшла до першої трійки експортних партнерів України. Витіснила Китай

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 13:00
Туреччина увійшла до першої трійки експортних партнерів України. Витіснила Китай - Фото
Фото: depositphotos.com

Туреччина увійшла до трійки країн, куди Україна експортує найбільше товарів за результатами дев'яти місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Україна експортувала до Туреччини товарів на $1,9 млрд за звітний період. Це третій результат після Польщі ($3,7 млрд) та Румунії ($3 млрд). Ще у серпні на третій позиції знаходився Китай.

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Загалом Україна експортувала товарів на $27,1 млрд у січні-вересні.

Основна номенклатура експорту: продовольчі товари ($16,1 млрд), метали та вироби з них ($3 млрд), машини, обладнання та транспорт ($2,3 млрд).

Імпорт в Україну становив $46,6 млрд за дев'ять місяців 2023 року.

Україна найбільше імпортує товари з Китаю ($7,4 млрд), Польщі ($4,9 млрд) та Туреччини ($3,7 млрд).

В основному імпортуються машини, обладнання та транспорт ($14,1 млрд), продукція хімічної промисловості ($8,4 млрд), паливно-енергетичні товари ($7,9 млрд).

Товарообіг України становив $73,7 млрд.

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Роман Бриль
туреччинакитайдержмитницяекспорт українитоварообіг
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