Туреччина увійшла до першої трійки експортних партнерів України. Витіснила Китай
Туреччина увійшла до трійки країн, куди Україна експортує найбільше товарів за результатами дев'яти місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Україна експортувала до Туреччини товарів на $1,9 млрд за звітний період. Це третій результат після Польщі ($3,7 млрд) та Румунії ($3 млрд). Ще у серпні на третій позиції знаходився Китай.
Загалом Україна експортувала товарів на $27,1 млрд у січні-вересні.
Основна номенклатура експорту: продовольчі товари ($16,1 млрд), метали та вироби з них ($3 млрд), машини, обладнання та транспорт ($2,3 млрд).
Імпорт в Україну становив $46,6 млрд за дев'ять місяців 2023 року.
Україна найбільше імпортує товари з Китаю ($7,4 млрд), Польщі ($4,9 млрд) та Туреччини ($3,7 млрд).
В основному імпортуються машини, обладнання та транспорт ($14,1 млрд), продукція хімічної промисловості ($8,4 млрд), паливно-енергетичні товари ($7,9 млрд).
Товарообіг України становив $73,7 млрд.
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