"Тысяча Зеленского". В НБУ рассказали, как программа может повлиять на инфляцию
Инициатива президента Владимира Зеленского выдавать по 1000 грн каждому вакцинированному против коронавируса украинцу не окажет значительного влияния на инфляцию в стране. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.
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"Тысяча гривень – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки", — говорит Николайчук.
По его словам, вряд ли дополнительный спрос в области культуры и спорта приведет к существенному повышению цен.
При этом, Николайчук считает, что если программа приведет к дополнительной вакцинации 10% населения, то от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.
По оценкам НБУ, влияние на экономику программы с выплатой за вакцинирование объемом около 6 млрд грн на 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП, добавил он.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
- 18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.
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