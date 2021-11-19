"Тысяча Зеленского". В НБУ рассказали, как программа может повлиять на инфляцию

Инициатива президента Владимира Зеленского выдавать по 1000 грн каждому вакцинированному против коронавируса украинцу не окажет значительного влияния на инфляцию в стране. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.

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"Тысяча гривень – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки", — говорит Николайчук.

По его словам, вряд ли дополнительный спрос в области культуры и спорта приведет к существенному повышению цен.

При этом, Николайчук считает, что если программа приведет к дополнительной вакцинации 10% населения, то от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.

По оценкам НБУ, влияние на экономику программы с выплатой за вакцинирование объемом около 6 млрд грн на 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП, добавил он.

15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.

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Наталия Фреик

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