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"Тысяча Зеленского". В НБУ рассказали, как программа может повлиять на инфляцию

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 19:11
Сергей Николайчук (Фото: пресс-служба НБУ)

Инициатива президента Владимира Зеленского выдавать по 1000 грн каждому вакцинированному против коронавируса украинцу не окажет значительного влияния на инфляцию в стране. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.

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"Тысяча гривень – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки", — говорит Николайчук.

По его словам, вряд ли дополнительный спрос в области культуры и спорта приведет к существенному повышению цен.

При этом, Николайчук  считает, что если программа приведет к дополнительной вакцинации 10% населения, то от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.

По оценкам НБУ, влияние на экономику программы с выплатой за вакцинирование объемом около 6 млрд грн на 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП, добавил он.

  • 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
  • 16 ноября премьер Денис Шмыгаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение Дия.
  • 18 ноября Верховна Рада проголосовала за выделения из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов инициативы президента.

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Наталия Фреик
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