У большинства украинцев ухудшилось экономическое положение за полгода — опрос
Почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода 60% украинцев, у 35% оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение. Об этом свидетельствую данные 24-го общенационального опроса "Украина в условиях войны" социологической группы Рейтинг.
При этом, 23% украинцев надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.
Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих, и особенно тех, кто нашел новую работу.
Оценки экономического положения в Украине в целом украинцы оценили хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% – говорят об отсутствии изменений, 9% – об улучшении.
Говоря об экономике страны в будущем, 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.
"В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок относительно будущего", – прокомментировали авторы опроса.
- 7 сентября 2023 года опубликовали опрос, согласно которому более 45% украинцев путешествовали по стране с туристической целью с начала большой войны.
- 11 сентября опрос показал, что почти 90% компаний повысят зарплаты своим работникам в следующем году.
- 11 сентября Госстат возобновил опросы населения и перевел их в онлайн-формат.
Комментарии