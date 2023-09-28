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У большинства украинцев ухудшилось экономическое положение за полгода — опрос

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 16:04
У большинства украинцев ухудшилось экономическое положение за полгода — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода 60% украинцев, у 35% оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение. Об этом свидетельствую данные 24-го общенационального опроса "Украина в условиях войны" социологической группы Рейтинг.  

При этом, 23% украинцев надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.

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Лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей Запада и Центра, младших респондентов, работающих, и особенно тех, кто нашел новую работу. 

Оценки экономического положения в Украине в целом украинцы оценили хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% – говорят об отсутствии изменений, 9% – об улучшении. 

Говоря об экономике страны в будущем, 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

"В целом, положение дел в экономике респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок относительно будущего", – прокомментировали авторы опроса.

Опрос проводился методом телефонных интервью 5-7 сентября среди 1000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. 
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Роман Брыль
опрос Рейтингаэкономика Украиныматериальное положение
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