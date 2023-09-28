У більшості українців погіршилось економічне становище за пів року — опитування
Відчули погіршення власного економічного становища за останні пів року 60% українців, у 35% воно не змінилося, лише 5% відчули покращення. Про це свідчать дані 24-го загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни" соціологічної групи Рейтинг.
Водночас 23% українців сподіваються, що наступного року їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% мають песимістичні погляди з цього приводу.
Найкращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед жителів Заходу та Центру, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу.
Оцінки економічного становища в Україні загалом українці оцінили гірше: 73% відчули погіршення, 13% – говорять про відсутність змін, 9% – про покращення.
Говорячи про економіку країни в майбутньому, 29% респондентів очікують на покращення, 26% – думають, що нічого не зміниться, 32% очікують на погіршення.
"Загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, ніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього", – прокоментували автори опитування.
- 7 вересня 2023 року опублікували опитування, згідно з яким понад 45% українців подорожували країною з туристичною метою з початку великої війни.
- 11 вересня опитування показало, що майже 90% компаній підвищать зарплати своїм працівникам наступного року.
- 11 вересня Держстат відновив опитування населення та перевів їх до онлайн-формату.
Коментарі