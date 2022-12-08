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У украинцев стало больше денег: потребительские настроения растут

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 11:48
У украинцев стало больше денег: потребительские настроения растут - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений вырос на 1,6 пункта и составил 85,2 в ноябре благодаря улучшению украинцами оценки своего материального положения и ожидаемым изменениям личного материального положения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за ноябрь 2022 года, публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.  

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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения составляет 44,7, что на 2,3 выше уровня этого показателя в октябре.     

Составляющие этого индекса: индекс текущего личного материального положения составил 41,1, что на 5,4 выше показателя в октябре; индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 0,7 до отметки 48,3. 

Индекс экономических ожиданий в ноябре вырос на 1,1 пункт и составляет 112,2.  

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3,2 и составляет 127,4. 

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,4 и составляет 182,7. Девальвационных ожиданий уменьшился на 5,9 и составляет 153,6. 

У украинцев стало больше денег: потребительские настроения растут

"Показатели потребительских настроений (в том числе текущего положения и ожиданий) остаются стабильными в ноябре по сравнению с октябрем на фоне стабильно тяжелой ситуации на фронте и в энергосистеме Украины в эти два месяца. В то же время украинцы в ноябре стали меньше бояться дальнейшего роста цен и снижения курса гривни", – комментируют аналитики Info Sapiens. 

У украинцев стало больше денег: потребительские настроения растут

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта.   

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Роман Бриль
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