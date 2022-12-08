У украинцев стало больше денег: потребительские настроения растут
Индекс потребительских настроений вырос на 1,6 пункта и составил 85,2 в ноябре благодаря улучшению украинцами оценки своего материального положения и ожидаемым изменениям личного материального положения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за ноябрь 2022 года, публикуемого организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.
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Показатель, характеризующий состояние материального положения украинцев, – индекс текущего положения составляет 44,7, что на 2,3 выше уровня этого показателя в октябре.
Составляющие этого индекса: индекс текущего личного материального положения составил 41,1, что на 5,4 выше показателя в октябре; индекс целесообразности крупных покупок уменьшился на 0,7 до отметки 48,3.
Индекс экономических ожиданий в ноябре вырос на 1,1 пункт и составляет 112,2.
Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3,2 и составляет 127,4.
Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,4 и составляет 182,7. Девальвационных ожиданий уменьшился на 5,9 и составляет 153,6.
"Показатели потребительских настроений (в том числе текущего положения и ожиданий) остаются стабильными в ноябре по сравнению с октябрем на фоне стабильно тяжелой ситуации на фронте и в энергосистеме Украины в эти два месяца. В то же время украинцы в ноябре стали меньше бояться дальнейшего роста цен и снижения курса гривни", – комментируют аналитики Info Sapiens.
- В августе индекс потребительских настроений показал, что украинцы поверили в стабилизацию экономики.
- В ноябре бизнес ухудшил ожидания после террористических атак России на инфраструктуру.
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