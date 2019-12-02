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У Зеленского хотят, чтобы Нацбанк отвечал за рост ВВП

У Зеленского хотят, чтобы Нацбанк отвечал за рост ВВП
02.12.2019, 12:19

Советник президента Олег Устенко выступает за более активное снижение учетной ставки и "изменение мандата НБУ"

Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко считает, что Национальный банк Украины (НБУ) должен отвечать не только за инфляцию, но и за экономический рост (ВВП). Об этом он рассказал в интервью финансисту Эрику Найману.

"По моему мнению, пришло время изменить мандат НБУ. То есть у них не только инфляция должна быть, но и экономический рост. Или сделать, как в Штатах - не четко артикулировать экономический рост, а сказать, что они смотрят за занятостью/безработицей, что тоже связано с ростом ВВП", - сказал Устенко.

Он выступает за более активное снижение учетной ставки Нацбанком. Сейчас, по мнению Устенко, при прогнозируемой инфляции на конец года в 8% учетная ставка должна быть 11-12%, а не 15,5%. А на конец 2020-го - 9%.

Снижение учетной ставки стимулировало бы экономику за счет удешевления кредитов и увеличения покупательной способности населения, пояснил экономист.

"Фактическая монетарная политика была сдерживающим фактором для нашего роста. Разумеется, когда у тебя такая ставка, ты вообще не кредитуешь экономику", - отметил Устенко.

По его словам, НБУ - независимая институция, и пытается перестраховаться, "где только это возможно". "Но чрезмерная осторожность и пугливое состояние не очень хорошо играют для экономики", - считает он.

Вместе с тем, он отметил, что "впервые за нашу новейшую историю в 2020 году можно будет использовать монетарные стимулы для развития и поддержания экономического роста".

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