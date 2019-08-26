У Зеленского хотят "реанимировать" законы о "сплите" и "кешбэке"

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подаст на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, которые касаются налогов. Об этом сообщил претендент на пост руководителя комитета Данил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа", - сказал он.

Для рисковых отраслей, по его словам, это планируется ввести с 1 января 2019 года. Для остальных - еще через год, уточнил Гетманцев.

"Еще один законопроект (среди первых – Ред.) - "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна", - добавил он.