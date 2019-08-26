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У Зеленского хотят "реанимировать" законы о "сплите" и "кешбэке"

У Зеленского хотят "реанимировать" законы о "сплите" и "кешбэке"
26.08.2019, 15:59

Данил Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Верховной Рады

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подаст на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, которые касаются налогов. Об этом сообщил претендент на пост руководителя комитета Данил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа", - сказал он.

Для рисковых отраслей, по его словам, это планируется ввести с 1 января 2019 года. Для остальных - еще через год, уточнил Гетманцев.

"Еще один законопроект (среди первых – Ред.) - "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна", - добавил он.

  • Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ уже более двух лет ждет принятия второго чтения.
  • В 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кешбэке", однако тогда его согласовала Государственная регуляторная служба. В июле 2019 года Министерство финансов опубликовало новую версию законопроекта.
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