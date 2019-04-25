У Зеленского надеются на успешный пересмотр программы с МВФ

Команда победившего в президентских выборах Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил экс-министр финансов и советник Зеленского Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации 25 апреля.

"Естественно, позиция (по МВФ - ред.) - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревью в мае", - сказал он.

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Оценочная миссия МВФ по текущей программе stand by ожидается в мае-июне 2019-го.

Среди требований для очередного транша - большая приватизация и реформа Фискальной службы путем разделения ее на налоговую и таможню. В Минфине обеспокоены, что срыв конкурсов на глав налоговой и таможенной служб угрожает сотрудничеству с МВФ.