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23.04.2019, 09:56

Минфин назвал риски срыва конкурсов на глав налоговой и таможни

Минфин назвал риски срыва конкурсов на глав налоговой и таможни

Министерство обеспокоено, что срыв конкурсов налоговой и таможенной служб угрожает сотрудничеству с МВФ и ЕС

Срыв конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной службы может повлиять на дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и Европейским союзом. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

"Реформа ГФС - чрезвычайно важна для проведения налоговой и таможенной реформы. Это как раз наибольшие ожидания бизнеса. Это предпосылка для получения траншей помощи в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС и в рамках программы МВФ", - заявили в министерстве.

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В Минфине уверяют, что правительство принимает все возможные меры, чтобы не допустить срыва проведения конкурсов для новых служб и, как следствие, проведение реформы налоговой и таможенной системы.

Напомним, собеседование, которое должно стать финальным этапом конкурса, запланировано на 23 апреля. В финал вышло всего по три кандидата.

Ранее Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы таможни по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака.

Экс-глава ГФС Роман Насиров также просил Окружной административный суд Киева отменить конкурс правительства на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб, но суд ему отказал.

Вчера министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что количество желающих заблокировать конкурсы увеличилось. По ее информации, Насиров повторно обратился с иском в Окружной административный суд. Второй иск в суд подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

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Теги: программа мвф, реформа гфс, макрофинансовая помощь ес
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