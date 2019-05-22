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Нацбезопасность:

Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ
22.05.2019, 12:13

У Зеленского назвали ответственного за переговоры с МВФ

У Зеленского назвали ответственного за переговоры с МВФ

Представитель президента в Кабмине заявил, что смена власти не повлияет на взаимоотношения с Фондом

Экс-министр финансов Александр Данилюк будет представлять президента Украины на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, отвечая на вопрос, кто представляет президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ.

"Такими вопросами занимается Александр Данилюк, бывший министр финансов, очень опытный человек. Он неоднократно вел переговоры с МВФ, он в этом очень компетентен и профессионален, поэтому с тем направлением все спокойно", - сказал Герус.

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Он напомнил, что сотрудничество с МВФ регламентировано меморандумом, и смена власти в Украине не повлияет на взаимоотношения с Фондом.

"МВФ практически никогда не фокусируется на отдельных кадровых вопросах, потому что если бы МВФ привязывало свое сотрудничество к определенным кадрам, то, наверное, у нас было бы мало траншей", - сказал Герус.

"Я думаю, это нереально, чтобы МВФ из-за каких-то кадровых решений изменил бы свою позицию", - добавил он.

Напомним, на этой неделе в Украине начала работу миссия МВФ. По ее итогам Фонд должен принять решение о готовности Украины к получению нового транша на $1,3 млрд.

Сегодня в СМИ появилась информация, что миссия Фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества. Представительство МВФ в Украине не подтвердило эту информацию, заявив, что эксперты Фонда работают по графику.

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Теги: МВФ, Александр Данилюк
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