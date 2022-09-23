У Зеленского не отказываются от налоговой реформы: Решение будет через два месяца

В Офисе президента, несмотря на критику, не отказываются от своей концепции налоговой реформы "10-10-10". Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua заявил, что ее обсуждение продолжается, а финальный вариант может быть готов за два месяца.

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"Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели", – сказал Шурма.

Он сослался на стратегическую задачу президента Владимира Зеленского сделать Украину инвестиционно привлекательной в плане налогов.

"Сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и разными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами. Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если будет необходимо откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем", – сказал Шурма.

Он заявил, что каркас реформы разработан "до мельчайших деталей" и главная задача – достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.

Только после этого, сказал Шурма, будет вноситься законопроект.

16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.

В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.

Андрій Водяний

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