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У Зеленского не отказываются от налоговой реформы: Решение будет через два месяца

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 12:55
У Зеленского не отказываются от налоговой реформы: Решение будет через два месяца - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

В Офисе президента, несмотря на критику, не отказываются от своей концепции налоговой реформы "10-10-10". Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua заявил, что ее обсуждение продолжается, а финальный вариант может быть готов за два месяца.

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"Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели", – сказал Шурма.

Он сослался на стратегическую задачу президента Владимира Зеленского сделать Украину инвестиционно привлекательной в плане налогов.

"Сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и разными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами. Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если будет необходимо откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем", – сказал Шурма.

Он заявил, что каркас реформы разработан "до мельчайших деталей" и главная задача – достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.

Только после этого, сказал Шурма, будет вноситься законопроект.

  • 16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.
  • В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
Андрій Водяний
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налоги офис президента Ростислав Шурма 10-10-10
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