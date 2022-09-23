У Зеленского не отказываются от налоговой реформы: Решение будет через два месяца
В Офисе президента, несмотря на критику, не отказываются от своей концепции налоговой реформы "10-10-10". Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью LB.ua заявил, что ее обсуждение продолжается, а финальный вариант может быть готов за два месяца.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев и будут приняты: а) решения; б) сроки внедрения этой модели", – сказал Шурма.
Он сослался на стратегическую задачу президента Владимира Зеленского сделать Украину инвестиционно привлекательной в плане налогов.
"Сейчас идет работа внутри разных групп, обсуждение с бизнесом и разными институтами внутри власти, скоро начнется обсуждение с международными партнерами. Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если будет необходимо откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем", – сказал Шурма.
Он заявил, что каркас реформы разработан "до мельчайших деталей" и главная задача – достичь консенсуса внутри страны и получить согласие международных партнеров.
Только после этого, сказал Шурма, будет вноситься законопроект.
- 16 августа стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, предусматривающую резкое снижение налогов. Модель называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планируется отмена ЕСВ и военного сбора в 3%.
- В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
Комментарии