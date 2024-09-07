У Зеленского обсудили с миссией МВФ реформы для пересмотра программы финансирования

Украина настроена на сотрудничество и выполняет все обязательства перед МВФ

Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра заявила о готовности Украины к активному сотрудничеству с Международным валютным фондом и выполнению всех обязательств в рамках программы финансирования EFF, сообщает пресс-служба ОП.

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В ходе встречи с представителями миссии МВФ обсуждались ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы. Основными темами стали создание Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров и продление мандата Общественного совета международных экспертов для конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Ирина Мудрая подтвердила, что Украина готова создать Высший специализированный суд, кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добродетели с участием международных экспертов.

Обсуждалось также усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием бюджетных средств.

Стороны договорились продолжать активный диалог по реализации необходимых реформ. Мудрая подчеркнула, что Украина полностью настроена на сотрудничество и выполняет все обязательства, указанные в Меморандуме с МВФ.