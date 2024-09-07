У Зеленського обговорили з місією МВФ реформи для перегляду програми фінансування

Україна налаштована на співпрацю та виконує всі зобов’язання перед МВФ

Фото: president.gov.ua

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила про готовність України до активної співпраці з Міжнародним валютним фондом та виконання всіх зобов’язань у рамках програми фінансування EFF, повідомляє пресслужба ОП.

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Під час зустрічі з представниками місії МВФ обговорювались ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми. Основними темами стали створення Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів та продовження мандата Громадської ради міжнародних експертів для конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Ірина Мудра підтвердила, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд, кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю міжнародних експертів.

Також обговорювалось посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням бюджетних коштів.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації необхідних реформ. Мудра підкреслила, що Україна повністю налаштована на співпрацю та виконує всі зобов’язання, зазначені в Меморандумі з МВФ.