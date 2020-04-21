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Учетная ставка НБУ. Goldman Sachs прогнозирует снижение до 9%

Учетная ставка НБУ. Goldman Sachs прогнозирует снижение до 9%
21.04.2020, 11:00

Goldman Sachs прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до однозначного числа

Американский инвестбанк Goldman Sachs ожидает, что НБУ снизит учетную ставку с 10 до 9% по итогам "монетарного" заседания правления 23 апреля. Об этом говорится в закрытом клиентском отчете банка, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

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"Мы полагаем, что такое решение будет обусловлено дальнейшим замедлением инфляции до 2,3% в марте, что по-прежнему ниже целевого ориентира НБУ в 5±1%. Дополнительный фактор – значительное падение экономики Украины в этом году, хотя и частично потери удалось компенсировать за счет девальвации гривни на 10% в марте", – говорится в документе.

Goldman Sachs отмечает, что НБУ, вероятно, замедлит темпы снижения учетной ставки (ранее планировалось до 7% уже в 2020 году) из-за неопределенности с внешним финансированием и резким ростом бюджетного дефицита до 7-8% ВВП.

По оценке банка, Украина нуждается в $6-7 млрд внешнего финансирования в 2020 году, сопоставимая сумма нужна в 2021-м. 

"Мы ожидаем, что эти потребности будут покрыты с помощью официальных кредиторов Украины. Ход переговоров позволяет допустить, что финансирование может составить около $10 млрд", – пишут аналитики Goldman Sachs.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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НБУ учетная ставка
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