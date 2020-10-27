J.P. Morgan прогнозирует снижение учетной ставки НБУ

Нацбанк Украины может в декабре 2020 года снизить учетную ставку до 5,5%. Об этом говорится в прогнозе аналитиков J.P. Morgan, сообщает Интерфакс-Украина.

Прогноз связан с низкими рисками роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 году из увеличения случаев COVID-19. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным аналитиков, НБУ пока сохраняет ставку, но распространение эпидемии коронавируса может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты.

При этом, эксперты назвали "неопределенными" сроки возобновления сотрудничества с МВФ на фоне срыва назначенного на 20 октября обсуждения в Раде проекта госбюджета-2021. Читайте также: НБУ не стал "ронять гривню": учетная ставка – 6%. Что это значит для ВВП, курса, инфляции

Также это связывают с откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ.

В JP Morgan считают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года. В начале июня во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.

Национальный банк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%, заявил на брифинге 22 октября глава НБУ Кирилл Шевченко. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

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