Уклонение от налогов. СБУ разоблачила налоговиков и айтишников

Служба безопасности Украины разоблачила недавноназначенных чиновников Государственной налоговой службы (ГНС), которые способствовали бизнесменам выводить в "тень" более 500 млн грн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом, злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В схеме участвовали должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве.

По данным СБУ, чиновники ГНС вступили в сговор с владельцами IТ-компании, которая разрабатывает программы для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Разработчики "создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики".

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

"Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и подмену номенклатуры товаров / услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам", - уточняют в СБУ.

По факту открыто уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

По данным Министерства экономики, в 2018 году уровень теневой экономики составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше показателя 2017 года.

Читайте также: Где и сколько теряет бюджет. Анализ схем уклонения от налогов