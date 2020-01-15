Уклонение от налогов. СБУ разоблачила налоговиков и айтишников

Служба безопасности Украины разоблачила недавноназначенных чиновников Государственной налоговой службы (ГНС), которые способствовали бизнесменам выводить в "тень" более 500 млн грн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом, злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
В схеме участвовали должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и Киеве.
По данным СБУ, чиновники ГНС вступили в сговор с владельцами IТ-компании, которая разрабатывает программы для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Разработчики "создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики".
"Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и подмену номенклатуры товаров / услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам", - уточняют в СБУ.
По факту открыто уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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