Украина договорилась с США об отсрочке выплат по государственному долгу

Один из крупнейших доноров Украины согласился отсрочить платежи по погашению и обслуживанию долга до 2027 года

Фото: Министерство финансов Украины

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки об отсрочке выплат по государственному долгу, сообщило в пятницу Министерство финансов.

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Соглашение со стороны Украины подписал министр Сергей Марченко, со стороны США – глава посольства Бриджит Бринк.

"Подписание соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые нужно было выплатить на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны ", – сказал Марченко.

Договоренность была предусмотрена меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Она позволит Украине не платить по долгам до конца марта 2027 года, когда истекает действующая кредитная программа Международного валютного фонда.