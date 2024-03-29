Украина договорилась с США об отсрочке выплат по государственному долгу
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки об отсрочке выплат по государственному долгу, сообщило в пятницу Министерство финансов.
Соглашение со стороны Украины подписал министр Сергей Марченко, со стороны США – глава посольства Бриджит Бринк.
"Подписание соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые нужно было выплатить на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны ", – сказал Марченко.
Договоренность была предусмотрена меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Она позволит Украине не платить по долгам до конца марта 2027 года, когда истекает действующая кредитная программа Международного валютного фонда.
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