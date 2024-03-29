Україна домовилась зі США про відтермінування виплат за державним боргом

Один з найбільших донорів України погодився відтермінувати платежі з погашення та обслуговування боргу до 2027 року

Фото: Міністерство фінансів України

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про відтермінування виплат за державним боргом, повідомило в п'ятницю Міністерство фінансів.

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Угоду з боку України підписав міністр Сергій Марченко, з боку США – керівниця посольства Бріджит Брінк.

"Підписання угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни", – сказав Марченко.

Домовленість була передбачена меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. Вона дозволить Україні не платити за боргами до кінця березня 2027 року, коли закінчується чинна кредитна програма Міжнародного валютного фонду.