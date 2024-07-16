Украина экспортировала товаров на $20 млрд за полгода. В какие страны продавали
Экспорт товаров из Украины составил $19,5 млрд за шесть месяцев 2024 года, импорт - $33,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
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Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Испанию — на $1,6 млрд, Китай — на $1,6 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- Продовольственные товары — $12,4 млрд
- Металлы и изделия из них – $2,1 млрд
- Минеральные продукты — $1,8 млрд
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $6,4 млрд, Польша — $3,7 млрд и Германия — $2,6 млрд.
Больше всего импортировали: машины, оборудование и транспорт ($11,4 млрд), продукцию химической промышленности ($5,9 млрд), топливно-энергетическую продукцию ($4,3 млрд).
За шесть месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 148,1 млн грн.
- По итогам 2023/24 маркетингового года Украина экспортировала 57,5 млн тонн зерновых и масличных.
- 16 июля в Еврокомиссии заявили, что ЕС может вернуть пошлины еще на три сельхозпродукта из Украины из-за превышения квот.