Украина экспортировала товаров на $20 млрд за полгода. В какие страны продавали

Коллаж: Юлия Виноградская/LIGA.net

Экспорт товаров из Украины составил $19,5 млрд за шесть месяцев 2024 года, импорт - $33,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Испанию — на $1,6 млрд, Китай — на $1,6 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

Продовольственные товары — $12,4 млрд Металлы и изделия из них – $2,1 млрд Минеральные продукты — $1,8 млрд

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $6,4 млрд, Польша — $3,7 млрд и Германия — $2,6 млрд.

Больше всего импортировали: машины, оборудование и транспорт ($11,4 млрд), продукцию химической промышленности ($5,9 млрд), топливно-энергетическую продукцию ($4,3 млрд).

За шесть месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 148,1 млн грн.