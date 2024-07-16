Україна експортувала товарів на $20 млрд за пів року. В які країни продавали
Експорт товарів з України становив $19,5 млрд за шість місяців 2024 року, імпорт – $33,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
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Експортували з України найбільше до Польщі — на $2 млрд, Іспанії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:
- Продовольчі товари – $12,4 млрд
- Метали та вироби з них – $2,1 млрд
- Мінеральні продукти – $1,8 млрд
Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $6,4 млрд, Польща – $3,7 млрд та Німеччина – $2,6 млрд.
Найбільше імпортували: машини, обладнання та транспорт ($11,4 млрд), продукцію хімічної промисловості ($5,9 млрд), паливно-енергетичну продукцію ($4,3 млрд).
За шість місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 148,1 млн грн.
- За підсумками 2023/24 маркетингового року Україна експортувала 57,5 млн тонн зернових та олійних.
- 16 липня в Єврокомісії заявили, що ЄС може повернути мито ще на три сільгосппродукти з України через перевищення квот.