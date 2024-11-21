Украина и Всемирный банк представили Матрицу реформ. Шмыгаль назвал ключевые шаги

Помощь международных партнеров позволяет Украине в условиях войны сохранять стабильность и реализовывать реформы

Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Украина вместе со Всемирным банком презентовала Матрицу реформ – план изменений, содержащий все утвержденные рекомендации от партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Реформы в военное время – это такая же насущная потребность, как сильная армия, современное оружие, действенная экономика", – сказал глава Кабмина.

По его словам, только на текущий год Матрица реформ содержит более 300 условий и более 500 индикаторов.

Среди ключевых шагов – реформирование управления публичными инвестициями. В частности, уже создан Стратегический инвестиционный совет, сформированный Единый портфель публичных инвестиционных проектов, содержащий 787 позиций общей стоимостью 2,6 трлн грн.

Еще одно направление – верховенство права и улучшение бизнес-среды.

"Готовим разные шаги по поддержке инвесторов после окончания войны. Продолжаем диджилизацию и дерегуляцию, программы поддержки малого и среднего бизнеса", – рассказал премьер.

Третье направление Матрицы реформ – это энергетика. Сейчас украинские власти, добавил Шмыгаль, концентрируются на увеличении альтернативных и возобновляемых источников энергии, на децентрализации энергосистемы.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку за весомую поддержку, позволяющую Украине в условиях войны сохранять макрофинансовую и макроэкономическую стабильность, реализовывать важные проекты и реформы.

Всемирный банк видит огромные возможности в Украине, ранее говорила Лиза Кастнер, глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (входит в группу Всемирного банка) в Украине и Молдове. По ее словам, при правильных реформах частный сектор сможет удовлетворить потребность Украины в финансировании восстановления примерно на треть.