Україна та Світовий банк презентували Матрицю реформ. Шмигаль назвав ключові кроки

Допомога міжнародних партнерів дає змогу Україні в умовах війни зберігати стабільність і реалізовувати реформи

Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Україна разом зі Світовим банком презентувала Матрицю реформ – план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Реформи у воєнний час – це така ж нагальна потреба, як сильна армія, сучасна зброя, дієва економіка", – сказав голова Кабміну.

За його словами, лише на поточний рік Матриця реформ містить понад 300 умов та понад 500 індикаторів.

Серед ключових кроків – реформування управління публічними інвестиціями. Зокрема, вже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

Ще один напрям – верховенство права та покращення бізнес-середовища.

"Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо диджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу", – розповів прем'єр.

Третій напрям Матриці реформ – це енергетика. Зараз українська влада, додав Шмигаль, концентрується на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.

Прем'єр-міністр висловив вдячність Світовому банку за вагому підтримку, яка дає змогу Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи.

Світовий банк бачить величезні можливості в Україні, раніше казала Ліза Кастнер, голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (входить у групу Світового банку) в Україні та Молдові. За її словами, за умови правильних реформ приватний сектор зможе задовольнити потребу України у фінансуванні відновлення приблизно на третину.