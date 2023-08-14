Украина наращивает экспорт товаров, сокращает импорт – Госстат
Украина экспортировала товаров на $19,4 млрд в первом полугодии 2023 года, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Экспорт из Украины стабильно увеличивается с января текущего года.
Импорт в Украину за шесть месяцев 2023 года вырос на 20,7% в годовом исчислении и составил $30,4 млрд. В июне объем импорта сократился на 3,4% по отношению к маю.
Активнее всего за отчетный период Украина наращивала экспорт зерновых – на 26% ($5,3 млрд). Основной прирост по импорту – электроэнергетическое оборудование (+48% на $2,9 млрд).
Отрицательное сальдо торгового баланса – $11 млрд. В первом полугодии 2022 года отрицательное сальдо составляло $2,5 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2023 года – 0,64 (в первом полугодии 2022 года – 0,90).
Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 224 стран мира.
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