Україна нарощує експорт товарів, скорочує імпорт – Держстат

Україна експортувала товарів на $19,4 млрд у першому півріччі 2023 року, що на 14,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт з України стабільно збільшується з січня поточного року.

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Імпорт в Україну за шість місяців 2023 року зріс на 20,7% у річному обчисленні й становив $30,4 млрд. У червні обсяг імпорту скоротився на 3,4% у порівнянні з травнем.

Найактивніше за звітний період Україна нарощувала експорт зернових – на 26% ($5,3 млрд). Основний приріст імпорту – електроенергетичне обладнання (+48% на $2,9 млрд).

Негативне сальдо торговельного балансу – $11 млрд. У першому півріччі 2022 року негативне сальдо становило $2,5 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у першому півріччі 2023 року – 0,64 (у першому півріччі 2022 року – 0,90).

Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 224 країн світу.

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