Украина наращивает объемы внешней торговли: плюс $11 млрд за месяц
Товарооборот Украины составил $72,6 млрд за восемь месяцев 2024 года, увеличившись за август на $10,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
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Импорт в Украину вырос до $42,1 млрд (+$6 млрд за август), экспорт из Украины — до $27,5 млрд (+$4,9 млрд).
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $8,9 млрд, Польша — $4,5 млрд и Германия — $3,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,1 млрд, Испанию — на $1,9 млрд, Китай — на $1,9 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2024 года товаров 65% составили следующие категории:
- машины, оборудование и транспорт — $15,5 млрд;
- продукция химической промышленности – $7,8 млрд;
- топливно-энергетические товары — $6 млрд.
При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 269 млрд грн.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $16 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,9 млрд;
- минеральные продукты — $2,2 млрд.
За восемь месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 189,3 млн грн.
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