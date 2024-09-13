Україна нарощує обсяги зовнішньої торгівлі: плюс $11 млрд на місяць

Експорт товарів з України зріс за серпень на $4,9 млрд

Колаж: Юлія Виноградська / LIGA.net

Товарообіг України склав $72,6 млрд за вісім місяців 2024 року, збільшившись за серпень на $10,9 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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Імпорт в Україну зріс до $42,1 млрд (+$6 млрд за серпень), експорт з України — до $27,5 млрд (+$4,9 млрд).

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай – $8,9 млрд, Польща – $4,5 млрд і Німеччина – $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,1 млрд, Іспанії — на $1,9 млрд, Китаю — на $1,9 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-серпні 2024 року товарів 65% склали такі категорії:

машини, обладнання та транспорт – $15,5 млрд;

продукція хімічної промисловості – $7,8 млрд;

паливно-енергетичні товари – $6 млрд.

Під час митного оформлення зазначених товарів до бюджету сплачено 269 млрд грн.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

продовольчі товари – $16 млрд;

метали та вироби з них – $2,9 млрд;

мінеральні продукти – $2,2 млрд.

За вісім місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн.