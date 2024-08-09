Україна збільшила обсяги зовнішньої торгівлі на $9 млрд за місяць

Експорт з України зріс на $3,1 млрд, імпорт — на $5,9 млрд за липень

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Товарообіг України склав $61,7 млрд за сім місяців 2024 року, збільшившись на $9 млрд за липень. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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Імпорт в Україну зріс до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за червень). Експорт з України — до $22,6 млрд (+$3,1 млрд).

Країни, з яких більше імпортували товарів в Україну: Китай – $7,7 млрд, Польща – $4 млрд та Німеччина – $3,1 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $2,4 млрд, Іспанії — на $1,8 млрд, Китаю — на $1,8 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, обладнання та транспорт – $13,4 млрд;

продукція хімічної промисловості – $6,9 млрд;

паливно-енергетичні – $5,1 млрд.

Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 230,5 млрд грн митних платежів.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

продовольчі товари – $14,1 млрд;

метали та вироби з них – $2,5 млрд;

мінеральні продукти – $2 млрд.

За сім місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн.