Украина увеличила объемы внешней торговли на $9 млрд за месяц

Экспорт из Украины вырос на $3,1 млрд, импорт — на $5,9 млрд за июль

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Товарооборот Украины составил $61,7 млрд за семь месяцев 2024 года, увеличившись на $9 млрд за июль. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Импорт в Украину вырос до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за июнь). Экспорт из Украины — до $22,6 млрд (+$3,1 млрд).

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $7,7 млрд, Польша — $4 млрд и Германия — $3,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,4 млрд, Испанию — на $1,8 млрд, Китай — на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд;

продукция химической промышленности – $6,9 млрд;

топливно-энергетические — $5,1 млрд.

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 230,5 млрд грн таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $14,1 млрд;

металлы и изделия из них – $2,5 млрд;

минеральные продукты — $2 млрд.

За семь месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн.