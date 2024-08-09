Украина увеличила объемы внешней торговли на $9 млрд за месяц
Товарооборот Украины составил $61,7 млрд за семь месяцев 2024 года, увеличившись на $9 млрд за июль. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
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Импорт в Украину вырос до $39,1 млрд (+$5,9 млрд за июнь). Экспорт из Украины — до $22,6 млрд (+$3,1 млрд).
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $7,7 млрд, Польша — $4 млрд и Германия — $3,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,4 млрд, Испанию — на $1,8 млрд, Китай — на $1,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $13,4 млрд;
- продукция химической промышленности – $6,9 млрд;
- топливно-энергетические — $5,1 млрд.
При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 230,5 млрд грн таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $14,1 млрд;
- металлы и изделия из них – $2,5 млрд;
- минеральные продукты — $2 млрд.
За семь месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 168,1 млн грн.
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