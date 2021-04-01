Украина оживила внешнюю торговлю: товарооборот вырос на $3 млрд в первом квартале
Товарооборот Украины вырос на 12% или на $3 млрд до $28 млрд в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит Государственная таможенная служба.
Рост экспорта товаров составил 12% до показателя $13,7 млрд за первый квартал.
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"Объемы экспорта увеличиваются каждый месяц. Имеем рост в сравнении март к февралю на 15,6% до $5,2 млрд", – прокомментировал показатели замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
По его словам, причина роста экспорта – увеличение цен и спроса на украинские черные металлы и руду.
Импорт товаров увеличился на 12,2% до $15 млрд за первый квартал года по сравнению с январем-мартом 2020 года.
Рост импорта происходит не только за счет увеличения закупок иностранного топлива, но и благодаря увеличению поставок товаров промышленной, потребительской групп, а также автомобилей, уточняет Качка.
Украина значительно увеличила объемы экспорта в Евросоюз (+17,9% в первом квартале по сравнению с 1 кварталом 2020 года) и Китай (+55,3%).
"Со странами-соседями также имеем хороший баланс: с Польшей рост товарооборота на 16% и паритет по экспорту и импорту, с Турцией – плюс $260 млн в первом квартале", – резюмировал замминистра.
- Внешний товарооборот за три квартала 2020 года сократился на 8,9% или на $7,1 млрд и составил $73,1 млрд.
- Товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года.
- 3 февраля 2020 года Гостаможня сообщила, что Украина импортировала российских товаров на $358 млн в январе 2021 года.
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