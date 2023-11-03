Украина передала Евросоюзу план реформ под обещанные 50 млрд евро

Кабинет министров завершил подготовку первой версии плана восстановления, реконструкции и модернизации ("План Украины"), необходимого для получения финансовой помощи от Евросоюза после 2023 года. Об этом на заседании правительства в пятницу сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути в Европу. Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии", — сказал он.

Этот план, по сути, содержит перечень реформ и проектов трансформации, которые Украина обязуется выполнять для получения денег от Евросоюза. Сейчас ЕС финансирует Украину без каких-либо условий.

План Украины должен быть утвержден в Евросоюзе.

"Это не окончательная версия, работа продолжится", – сказал Шмыгаль.

По его словам, план имеет четыре основных блока:

→ Макроэкономические сценарии, включающие развитие институтов восстановления.

→ Базовые реформы, такие как реформа госуправления, мероприятия по управлению госфинансами, борьба с коррупцией, реформа системы правосудия.

→ Экономические реформы, такие как улучшение бизнес-климата, управление госактивами, развитие человеческого капитала, региональная политика.

→ Ключевые секторы экономики, которые помогут Украине расти.