Украина передала Евросоюзу план реформ под обещанные 50 млрд евро
Кабинет министров завершил подготовку первой версии плана восстановления, реконструкции и модернизации ("План Украины"), необходимого для получения финансовой помощи от Евросоюза после 2023 года. Об этом на заседании правительства в пятницу сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути в Европу. Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии", — сказал он.
Этот план, по сути, содержит перечень реформ и проектов трансформации, которые Украина обязуется выполнять для получения денег от Евросоюза. Сейчас ЕС финансирует Украину без каких-либо условий.
План Украины должен быть утвержден в Евросоюзе.
"Это не окончательная версия, работа продолжится", – сказал Шмыгаль.
По его словам, план имеет четыре основных блока:
→ Макроэкономические сценарии, включающие развитие институтов восстановления.
→ Базовые реформы, такие как реформа госуправления, мероприятия по управлению госфинансами, борьба с коррупцией, реформа системы правосудия.
→ Экономические реформы, такие как улучшение бизнес-климата, управление госактивами, развитие человеческого капитала, региональная политика.
→ Ключевые секторы экономики, которые помогут Украине расти.
- 20 июня в рамках Лондонской конференции по восстановлению Украины Европейская комиссия представила новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предусматривающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", подкрепленного рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.
- Предложение Еврокомиссии уже согласовал Европейский парламент, нужно еще решение Совета ЕС. После оценки "Плана Украины" Еврокомиссия предложит Совету ЕС принять его и установит условия, которые должна выполнить Украина для получения помощи в рамках финансового инструмента.
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