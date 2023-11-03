Україна передала Євросоюзу план реформ під обіцяні 50 млрд євро

Кабінет міністрів завершив підготовку першої версії плану відновлення, реконструкції та модернізації ("План України"), який необхідний для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу після 2023 року. Про це на засіданні уряду в п'ятницю сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ми робимо черговий важливий крок на шляху до Європи. Уряд передає попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility Європейській комісії", – сказав він.

Цей план, по суті, містить перелік реформ та проєктів трансформації, які Україна зобов'язується виконувати для отримання грошей від Євросоюзу. Поки що ЄС фінансує Україну без будь-яких умов.

План України має бути затверджений в Євросоюзі.

"Це не остаточна версія, робота продовжиться", – сказав Шмигаль.

За його словами, план має чотири основні блоки:

→ Макроекономічні сценарії, які включають розбудову інституцій відновлення.

→ Базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя.

→ Економічні реформи, такі як покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональна політика.

→ Ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати.