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Україна передала Євросоюзу план реформ під обіцяні 50 млрд євро

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 14:01
Україна передала Євросоюзу план реформ під обіцяні 50 млрд євро - Фото
Фото: пресслужба Кабінету міністрів

Кабінет міністрів завершив підготовку першої версії плану відновлення, реконструкції та модернізації ("План України"), який необхідний для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу після 2023 року. Про це на засіданні уряду в п'ятницю сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ми робимо черговий важливий крок на шляху до Європи. Уряд передає попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility Європейській комісії", – сказав він.

Цей план, по суті, містить перелік реформ та проєктів трансформації, які Україна зобов'язується виконувати для отримання грошей від Євросоюзу. Поки що ЄС фінансує Україну без будь-яких умов.

План України має бути затверджений в Євросоюзі.

"Це не остаточна версія, робота продовжиться", – сказав Шмигаль.

За його словами, план має чотири основні блоки:

→ Макроекономічні сценарії, які включають розбудову інституцій відновлення.
→ Базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя.
→ Економічні реформи, такі як покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональна політика.
→ Ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати.

  • 20 червня в межах Лондонської конференції з відновлення України Європейська комісія презентувала новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), який передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.
  • Пропозицію Єврокомісії уже погодив Європейський парламент, потрібне ще рішення Ради ЄС. Після оцінки "Плану України" Єврокомісія запропонує Раді ЄС ухвалити його і встановить умови, які має виконати Україна для отримання допомоги в межах фінансового інструмента.
Андрій Водяний
Денис Шмигальєвросоюзкабмінреформифінансова допомогаПлан України
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