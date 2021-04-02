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Украина пережила самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет

02.04.2021, 15:32
Украина пережила самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В представленной Нацбанком статистике с 2001 года, отток иностранных инвестиций был зафиксирован (без учета данных 2020 года) лишь однажды: в 2015 году. Тогда иностранные инвесторы вывели из Украины $458 млн.

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В период 2016-2019 годов Украина привлекала прямых иностранных инвестиций (ПИИ) не меньше $3,7 млрд в год.  

В частности, в 2016 году –  $3,8 млрд, в 2017 – $3,7 млрд, 2018 – $4,5 млрд, 2019 – $5,8 млрд.

Наиболее успешным для Украины в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год – тогда инвесторы вложили в экономику страны $10,8 млрд.

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Роман Брыль
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