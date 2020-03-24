Инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд - МВФ

Инвесторы с начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВФ.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева.

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Она отметила, что страны с низким уровнем доходов находятся в “бедственном положении”, тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.

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