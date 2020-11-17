Украина поднялась с последнего места в Европе по уровню благосостояния. Рейтинг Legatum

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 92-е место в глобальном рейтинге благосостояния Legatum Prosperity Index 2020. Об этом сообщает составитель рейтинга Legatum Institute на своей официальной странице.

Рейтинг ранжирует 167 стран мира по 300 индикаторам, что позволяет создать наиболее полную картину экономического, институционального и социального благосостояния государства, утверждают авторы исследования.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В прошлогоднем рейтинге Украина заняла самую низкую позицию среди стран европейского континента. В новом рейтинге, из европейских стран только Турция занимает позицию ниже Украины.

На позицию Украины в Legatum Prosperity Index влияют низкие показатели страны в категории безопасность (144-е место в мире), социальный капитал (147-е), институциональная среда (119-е), здоровье (115-е), экология (110-е).

Наиболее высокая позиция Украины в категории образование (38-е место в мире).

В пятерку стран с самым высоким уровнем благосостояния входят: Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия.

Рейтинг Legatum Prosperity Index публикуется с 2003 года. Благосостояние стран определяется на основе 294 индикаторов, которые объединены в 12 общих категорий по трем разделам: общество (безопасность, личная свобода, управление, социальный каптал), экономика (инвестиционная среда, бизнес среда, доступ к рынкам, инфраструктура, качество экономики), качество жизни (условия жизни, здоровье, образование, экология). Составители рейтинга используют данные из открытых источников.

В мае 2020 года в Минсоцполитики заявили о том, что уровень бедности в Украине вырастет до конца года до 45% .

В августе в Госстате сообщили о том, что почти 99% украинцев считают себя бедными либо ниже среднего класса .

27 августа Госслужба статистики опубликовала доклад "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" согласно которому большинство украинцев (63,8%) считают, что за их благосостояние несут ответственность как государство, так и они сами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.