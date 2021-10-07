UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 12:41
Украина поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности - Фото
Фото: USAID Трансформація фінансового сектору/Facebook

Украина обошла Италию, Грузию, Румынию и Черногорию в глобальном рейтинге финансовой грамотности, составленном USAID. Об этом сообщает проект USAID "Трансформация финансового сектора".   

В предыдущем рейтинге от 2018 года по показателю Индекса финансовой грамотности Украина, вместе с Польшей, занимала последнее место в рейтинге, уточняют в USAID. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным исследования уровень осведомленности о финансовых продуктах украинцев приближается к среднему показателю для стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР): 79% украинцев знают как минимум о пяти финансовых продуктах.  

Однако, уровень пользования украинцами финансовыми услугами ниже, чем в странах ОЭСР. Только 57% украинцев приобретали финансовые продукты в течение последних двух лет по сравнению с 60% в 2018 году. Это значительно ниже среднего уровня пользования финансовыми услугами в странах ОЭСР. 

Уровень финансовой грамотности является самым низким в возрастной группе украинцев 18-24 года. Второй самый низкий показатель – в возрастной группе 60+ лет. 

Также исследование показало, что уровень финансовой грамотности зависит от уровня дохода и образования. Высокий уровень финансовой грамотности коррелирует с уровнем личных сбережений. 

Результаты по финансовой грамотности жителей городов значительно выше результатов респондентов, проживающих в сельской местности. Аналогичный разрыв также характерен для тех, кто пользуется технологиями, и теми, кто ими не пользуется.    

Исследование проводилось с 10 по 26 августа 2021 года методом личных интервью с общенациональной репрезентативной выборке 2040 респондентов в возрасте 18-79 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. 

Индекс финансовой грамотности ОЭСР состоит из баллов за финансовые знания (например, базовых понятий процентов, инфляции), отношение к вопросам, которые касаются финансов (например, краткосрочное или долгосрочное мышление) и финансовое поведение (например, финансовое планирование, осуществление сбережений). Низкий рейтинг Украины связан с плохими результатами по компонентам индекса, касающихся отношения и знаний. 
  • Большинство украинцев не понимают, как формируется бюджет, какая в стране система налогообложения и сколько в Украине налогов, как показал соцопрос КМИС по заказу CASE Украина.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
финансовая грамотность оэср usaid
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 