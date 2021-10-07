Украина поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности
Украина обошла Италию, Грузию, Румынию и Черногорию в глобальном рейтинге финансовой грамотности, составленном USAID. Об этом сообщает проект USAID "Трансформация финансового сектора".
В предыдущем рейтинге от 2018 года по показателю Индекса финансовой грамотности Украина, вместе с Польшей, занимала последнее место в рейтинге, уточняют в USAID.
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Согласно данным исследования уровень осведомленности о финансовых продуктах украинцев приближается к среднему показателю для стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР): 79% украинцев знают как минимум о пяти финансовых продуктах.
Однако, уровень пользования украинцами финансовыми услугами ниже, чем в странах ОЭСР. Только 57% украинцев приобретали финансовые продукты в течение последних двух лет по сравнению с 60% в 2018 году. Это значительно ниже среднего уровня пользования финансовыми услугами в странах ОЭСР.
Уровень финансовой грамотности является самым низким в возрастной группе украинцев 18-24 года. Второй самый низкий показатель – в возрастной группе 60+ лет.
Также исследование показало, что уровень финансовой грамотности зависит от уровня дохода и образования. Высокий уровень финансовой грамотности коррелирует с уровнем личных сбережений.
Результаты по финансовой грамотности жителей городов значительно выше результатов респондентов, проживающих в сельской местности. Аналогичный разрыв также характерен для тех, кто пользуется технологиями, и теми, кто ими не пользуется.
Исследование проводилось с 10 по 26 августа 2021 года методом личных интервью с общенациональной репрезентативной выборке 2040 респондентов в возрасте 18-79 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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