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Украина получила 113 млрд евро международной помощи с начала войны. Помогали 40 стран

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 14:14
Украина получила 113 млрд евро международной помощи с начала войны. Помогали 40 стран - Фото
Фото: depositphotos.com

С начала войны международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, сообщается на правительственном портале.   

Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, отслеживающей масштабы международной помощи, донорами Украины стали 40 стран. Европейский Союз выделил почти 52 млрд евро, помощь от США составила 48 млрд евро. 

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В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила 13 млрд евро международной помощи. 

Половину из выделенных средств составляет финансовая помощь, еще треть – военная помощь, остальные – гуманитарная поддержка. 

Европейский Союз стал лидером по финансовой помощи. Страны-члены ЕС и европейские институты обязались предоставить Украине почти 35 млрд евро на бюджетные нужды. 

Лидером военной поддержки остаются США. Военная помощь от американских партнеров уже достигла 23 млрд евро. 

Украина получила 113 млрд евро международной помощи с начала войны. Помогали 40 стран

Читайте также: Военная помощь США Украине на $24,2 млрд: что уже передали в 2022-м, а что запланировано.  

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Роман Бриль
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