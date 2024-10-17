Украина получила $300 млн от Канады для закрытия бюджетного разрыва
Украина получила от Канады льготный кредит на сумму почти $300 млн (400 млн канадских долларов или более 12 млрд грн). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Средства уже поступили в государственный бюджет. Спасибо Канаде за неизменную солидарность", – написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что с начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.
"Это важный вклад в нашу устойчивость. Из этих средств финансируем важнейшие бюджетные расходы и таким образом выполняем обязательства государства перед гражданами", – отметил премьер.
Канада входит в пятерку крупнейших поставщиков бюджетной поддержки Украины с февраля 2022 года, добавил министр финансов Сергей Марченко.
"Благодаря привлеченным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - цитирует его пресс-служба Минфина.
11 октября министр финансов Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады, предусматривающее привлечение 400 млн канадских долларов для финансирования приоритетных расходов госбюджета.
Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых. Льготный период составляет четыре с половиной года с даты поступления денежных средств.
- Это уже второй транш от Канады в 2024 году, предыдущий на сумму $1,5 млрд был весной.