Украина получила $300 млн от Канады для закрытия бюджетного разрыва

Льготный кредит от правительства Канады уже поступил в госбюджет

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Украина получила от Канады льготный кредит на сумму почти $300 млн (400 млн канадских долларов или более 12 млрд грн). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Средства уже поступили в государственный бюджет. Спасибо Канаде за неизменную солидарность", – написал он в Telegram.

Шмыгаль добавил, что с начала полномасштабной войны Украина получила от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки.

"Это важный вклад в нашу устойчивость. Из этих средств финансируем важнейшие бюджетные расходы и таким образом выполняем обязательства государства перед гражданами", – отметил премьер.

Канада входит в пятерку крупнейших поставщиков бюджетной поддержки Украины с февраля 2022 года, добавил министр финансов Сергей Марченко.

"Благодаря привлеченным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - цитирует его пресс-служба Минфина.

11 октября министр финансов Сергей Марченко подписал четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады, предусматривающее привлечение 400 млн канадских долларов для финансирования приоритетных расходов госбюджета.

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка – 1,5% годовых. Льготный период составляет четыре с половиной года с даты поступления денежных средств.