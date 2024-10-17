Україна отримала $300 млн від Канади для закриття бюджетного розриву
Україна отримала від Канади пільговий кредит на суму майже $300 млн (400 млн канадських доларів, або понад 12 млрд грн). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Дякую Канаді за незмінну солідарність", – написав він у Telegram.
Шмигаль додав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.
"Це важливий внесок у нашу стійкість. З цих коштів фінансуємо найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконуємо зобов’язання держави перед громадянами", – зазначив прем'єр.
Канада входить в п’ятірку найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року, додав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Завдяки залученим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати фінансову стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", – цитує його пресслужба Мінфіну.
11 жовтня Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади, яка передбачає залучення 400 млн канадських доларів для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить чотири з половиною роки від дати надходження коштів.
- Це вже другий транш від Канади 2024 року, попередній на суму $1,5 млрд був навесні.