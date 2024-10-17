Україна отримала $300 млн від Канади для закриття бюджетного розриву

Пільговий кредит від уряду Канади вже надійшов до держбюджету

Денис Шмигаль (фото - Кабмін)

Україна отримала від Канади пільговий кредит на суму майже $300 млн (400 млн канадських доларів, або понад 12 млрд грн). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Дякую Канаді за незмінну солідарність", – написав він у Telegram.

Шмигаль додав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.

"Це важливий внесок у нашу стійкість. З цих коштів фінансуємо найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконуємо зобов’язання держави перед громадянами", – зазначив прем'єр.

Канада входить в п’ятірку найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року, додав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Завдяки залученим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати фінансову стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", – цитує його пресслужба Мінфіну.

11 жовтня Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади, яка передбачає залучення 400 млн канадських доларів для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить чотири з половиною роки від дати надходження коштів.