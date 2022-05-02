Украина получила 495 млн евро гранта от Всемирного банка – Марченко

В государственный бюджет Украины поступил очередной транш грантовых средств от доноров Всемирного банка, в рамках программы второго кредита на политику развития и экономического восстановления Украины. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Речь идет о гранте в размере 495 млн евро. Это средства от США, Норвегии и Австрии", – уточнил министр.

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Марченко добавил, что в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме $500 млн.

В апреле Украина получила два гранта от Всемирного банка на общую сумму 176 млн евро. Деньги пойдут на первоочередные социальные и гуманитарные расходы и поддержку высшего образования.

В марте Всемирный банк собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины, а затем дополнительно решил выделить еще $200 млн.

12 апреля Всемирный банк анонсировал новый пакет поддержки Украины на сумму $1,5 млрд.

22 апреля Владимир Зеленский анонсировал $4,8 млрд для Украины от Всемирного банка.

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Роман Брыль

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