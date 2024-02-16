Украина получила $50 млн от Японии на ремонт поврежденного жилья
В госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.
Он добавил, что проект HOPE будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.
Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.
Япония становится одним из крупнейших международных финансовых доноров Украины. В декабре прошлого года Украина получила от Японии $2,2 млрд, что было самой крупной суммой международной помощи среди всех партнеров Украины.
В январе, когда помощь партнеров по разным причина была приостановлена, Япония предоставила Украине льготных кредитов и грантов на $390 млн.
- В январе 2024 года Япония подарила Украине пять газовых турбин на 200 МВт. В феврале Япония подарила Украине 1800 габионов для защиты энергообъектов.