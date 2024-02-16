Украина получила $50 млн от Японии на ремонт поврежденного жилья
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В госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. 

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"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и восстановление жилищной инфраструктуры Украины", – подтвердил министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что проект HOPE будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). 

Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Япония становится одним из крупнейших международных финансовых доноров Украины. В декабре прошлого года Украина получила от Японии $2,2 млрд, что было самой крупной суммой международной помощи среди всех партнеров Украины. 

В январе, когда помощь партнеров по разным причина была приостановлена, Япония предоставила Украине льготных кредитов и грантов на $390 млн.   

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