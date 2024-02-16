Украина получила $50 млн от Японии на ремонт поврежденного жилья

Деньги от Японии направят на выплату компенсаций украинцам на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения

Фото: depositphotos.com

В госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, и восстановление жилищной инфраструктуры Украины", – подтвердил министр финансов Сергей Марченко

Он добавил, что проект HOPE будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Япония становится одним из крупнейших международных финансовых доноров Украины. В декабре прошлого года Украина получила от Японии $2,2 млрд, что было самой крупной суммой международной помощи среди всех партнеров Украины.

В январе, когда помощь партнеров по разным причина была приостановлена, Япония предоставила Украине льготных кредитов и грантов на $390 млн.

В январе 2024 года Япония подарила Украине пять газовых турбин на 200 МВт. В феврале Япония подарила Украине 1800 габионов для защиты энергообъектов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости